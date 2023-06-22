Kuşadası açıklarında geri itilen 26 kaçak göçmen kurtarıldı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 26 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Haziran'da saat 07.30'da, Kuşadası açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği, lastik bottaki 26 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-06-22 11:31:54



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