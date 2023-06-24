Bakan Uraloğlu: Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız (2)



BAKAN URALOĞLU, AYDINDENİZLİ OTOYOLU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın ziyaretinin devamında Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye alanında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Uraloğlu, son 21 yıl içinde karayolları için 2 trilyon 550 milyar lira harcadıklarını, 6 bin 100 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını söyledi. Ana aksların tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 633 kilometreye çıkardık. 2 bin 457 kilometresi devlet yolu, 395 kilometresi otoyol olmak üzere 2 bin 852 kilometre yeni bölünmüş yol çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Yap-işlet-devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz Aydın-Denizli Otoyolu da bu projelerden biri. Sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Denizli ile Aydın illerimizi otoyol ile bağlıyoruz. Bilindiği üzere otoyolumuzun temelini Kasım 2020'de attık. Otoyolumuz, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundadır. 68 kilometresi Denizli, 59 kilometresi Aydın sınırlarında yer almaktadır" dedi.

'93 KİLOMETRELİK KISIM SONBAHARDA AÇILACAK'

Otoyol bünyesinde bugüne kadar 62 milyon metreküp kazı, 55 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: "Proje kapsamında; 94 köprü, 21 kavşak, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecektir. 573 menfezin 411'ini tamamladık. 79 alt geçitten 65'inin yapımını bitirdik. 94 köprüden 32'sinin imalatını tamamladık. 5 viyadüğü tamamladık, kalan 11 viyadüğü de en kısa zamanda bitireceğiz. Yapım çalışmalarımız başarıyla ve süratle devam ediyor. İnşallah, otoyolumuzun 93 kilometrelik kesimini sonbaharda hizmete açacağız. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedefliyoruz."

'İKİ TURİZM KENTİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ'

Aydın ve Denizli'nin kesintisiz şekilde Akdeniz'e bağlanabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na, İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte Akdeniz'e otoyol ile bağlantı yapılabileceğini aktardı. Böylece, Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgesi'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağı tesis edeceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecektir. Zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltacağız. İzmir-Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre olan yol uzunluğunu Aydın-Denizli Otoyolu ve sonradan yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile 440 kilometreye düşüreceğiz. Böylece seyahat süresini 6-7 saatten 3 saate düşürerek, İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlayacağız. İki önemli turizm kentini birbirine bağlayacağız" dedi.

KAMU KAYNAĞI KULLANILMADAN YATIRIM

Yap-işlet-devret modeli hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Dünyada yap-işlet-devret modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu açarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi projelerimizde yapişlet-devret modeli ile yapılan projelerimizden. Bu model ile yüksek maliyetli projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladık" diye konuştu.

'BİRBİRİYLE ENTEGRE OLMUŞ SİSTEMLER'

Bakan Uraloğlu, 2003'ten bu yana yapmış oldukları tüm ulaşım projelerinin ana temasının, birbiriyle entegre olmuş ulaşım sistemleri olduğuna dikkat çekti. Diğer ulaşım modları ile entegre olan karayollarının da Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Canı gönülden inanıyorum ki ülkemizin gelişimi ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, şantiyedeki konuşmasının ardından basın mensuplarıyla birlikte yapımı devam eden otoyolda aracın direksiyonuna geçerek otoyolda test sürüşü yaptı. Bakan Uraloğlu, daha sonra esnaf ziyareti yapmak için Nazilli ilçesindeki Uzunçarşı'ya doğru hareket etti.(DHA)Nevra UÇKAÇBahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇBahattin ALBAYRAK

2023-06-24 18:51:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.