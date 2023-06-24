Bakan Uraloğlu: Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız (3)



NAZİLLİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nazilli Uzun Çarşı'yı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı da makamında ziyaret eden Bakan Uraloğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından belediye binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, NazilliBeydağ yolu proje çalışmasını bitirdiklerini belirtip, "Yatırım programı ve ihalesi ile ilgili tekrar fiyatlarımızı güncelliyoruz. Ezberlediğim bir yol ama bununla ilgili net bir tarih vermiyorum" dedi.

İhalesi yapılan AydınDenizli karayolu konusunda da bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, ilk bölünmüş yolun 20 yıl önce buradan başlatıldığına dikkati çekip "Onarılma ihtiyacı var, ihalesini yaptık. Öncelikle Nazilli geçişinden başlıyoruz, tamamını yapacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra kentten ayrılmak üzere Aydın Çıldır Havalimanı'na hareket etti. (DHA)Nevra UÇKAÇ/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ

2023-06-24 19:31:27



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