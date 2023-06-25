Nazilli Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da ayrılıklar devam ediyor. Mehmet Ersavaş ve kaptan Nurettin Çağlar'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kaleci Zekeriye Topayan ve Emre Toptan'la da vedalaştı. Son 5 sezondur Nazilli Belediyespor kalesini koruyan Zekeriya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yönetime sitem etti. Zekeriya, "5 sene boyunca şeref duyarak oynadığım büyük Nazilli ailesinden verilen sözlerin tutulmadığından dolayı ayrılmış bulunuyorum. Her iki taraf için hayırlı olsun. Allah'a emanet olun" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-06-25 12:36:08
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