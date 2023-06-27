Nazilli Belediyespor'da 5'inci ayrılık

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazili Belediyespor'da kulübün satışıyla ilgili tartışmaların gölgesinde kadro dağılıyor. Daha önce Nurettin Çağlar, Mehmet Ersavaş, Zekeriya Topayan ve Emre Toptan'ın ayrıldığı takımdan Cemal Şener de gitti. Fethiyespor'dan 2 sezon önce transfer edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takıma veda ettiğini duyurdu.
Cemal paylaşımında, "Formasını severek giydiğim Nazilli Belediyespor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında destekçim olan, sevgisini hissettiğim bütün taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Nazilli Belediyespor'a başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-06-27 10:49:16
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