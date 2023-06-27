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Kuşadası'na tatilci akını; 5 günde 135 bin araç giriş yaptı 

DHA

Kuşadası'na tatilci akını; 5 günde 135 bin araç giriş yaptı 


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. İlçeye son 5 günde plaka tanıma sistemine (PTS) göre 135 bin araç giriş yaptı. 
Ege Bölgesi'nin sahil kesimlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Tatilin başladığı 23 Haziran Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar Kuşadası'na, plaka tanıma sistemine göre 135 bin aracın giriş yaptığı belirlendi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan yoğunluk nedeniyle olası suçlara karşı güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Asayiş Büro ekipleri ilçenin Kuştur mevkisi ile Söke girişindeki denetleme noktalarında 7/24 görev yapmaya başladı. Bu arada polis ekipleriyle birlikte dedektör köpek Jovi'nin de bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak ekipler ile birlikte bu noktalarda denetimlerde görev alacağı kaydedildi.  
Emniyet yetkilileri, bayram tatili boyunca Kuşadası´na tatile gelenlerin güvenli huzurlu bir tatil geçirmeleri için her çabayı gösterdiklerini ifade etti. Polis ekiplerinin sadece denetleme noktalarında değil ilçenin her köşesinde, her mahallesinde, eğlence mekanlarında, sahil boyunca devamlı devriye görevi yapacağı belirtildi. Polis yetkilileri, huzuru bozacak kişilere karşı da her türlü önlemin alındığı bilgisini paylaştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-06-27 18:58:57

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