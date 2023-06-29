Kuşadasıspor'da Çardak sesleri

KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Kuşadasıspor, teknik direktör Fatih Çardak'la anlaşmaya vardı. Geçen sezon Play-Off çeyrek final karşılaşmasında Orduspor 1967'ye mağlup olarak 2'nci Lig'e çıkamayan ve çalıştırıcısı Gürkan Ferhatoğlu ile yollarını ayıran Ege ekibinin 38 yaşındaki Çardak'la sözleşme imzalayacağı bildirildi. Çardak, Bergama Belediyespor ve son olarak Çankaya FK'da teknik direktörlük yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2023-06-29 11:10:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.