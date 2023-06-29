Kuşadasıspor'da Çardak sesleri

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Kuşadasıspor, teknik direktör Fatih Çardak'la anlaşmaya vardı. Geçen sezon Play-Off çeyrek final karşılaşmasında Orduspor 1967'ye mağlup olarak 2'nci Lig'e çıkamayan ve çalıştırıcısı Gürkan Ferhatoğlu ile yollarını ayıran Ege ekibinin 38 yaşındaki Çardak'la sözleşme imzalayacağı bildirildi. Çardak, Bergama Belediyespor ve son olarak Çankaya FK'da teknik direktörlük yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-06-29 11:10:26



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