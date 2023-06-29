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Kuşadası'nda caretta caretta yuvasına çitli koruma

DHA

Kuşadası'nda caretta caretta yuvasına çitli koruma


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalarını bırakmak için sahile çıkan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yuvalama alanı, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. Kayalıkların üzerinde bulunan ve dalgalarla buraya sürüklendiği sanılan küçük bir caretta carettanın da dinlenmesi sağlandıktan sonra durgun bir suyun olduğu koyda tekrar denize bırakıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, nesli tehlike altında olan carettaların yuvalarına zarar verilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
Kuşadası'nda dün, Güzelçamlı Şahika Plajı'na çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Yuva, çitlerle koruma altına alınırken, deniz kaplumbağasının markalandıktan sonra doğal yaşam alanı olan denize ulaşması sağlandı. Mistur tatil Sitesi'nde de kayalıkların üzerinde bulunan ve dalgalarla buraya sürüklendiği sanılan küçük bir caretta caretta, dinlenmesi sağlandıktan sonra durgun bir suyun olduğu koyda tekrar denize bırakıldı.
Aydın, Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında olmasına rağmen 2011 yılından bu yana Kuşadası ve Didim kumsallarına caretta carettalar yuva yaparak yumurtalarını bırakıyor. Son olarak Kuşadası Güzelçamlı Şahika Plajı kumsalına çıkan bir caretta caretta yuva alanı belirleyip, yumurtalarını bıraktı. Plajda arkadaşlarıyla oturan Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, bir deniz kaplumbağasının karaya çıktığını fark edip EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD yetkilileri, Pirinç'i, deniz kaplumbağasına ışık tutulmaması ve uzaktan izleme yapmaları için uyardı. Gözlem sonucu, caretta caretta beğendiği bir yeri kazarak yuva yapıp, yumurtalarını bırakıp üzerini örttüğü belirlendi.
MARKALANDIKTAN SONRA DENİZE ULAŞMASI SAĞLANDI
EKODOSD ekibi, bunun üzerine gelip, kaplumbağayı kontrol altında tutarak, ön yüzgecine TR-Y 2807 numaralı marka taktı. Markalandıktan sonra serbest bırakılan caretta carettanın tekrar yaşam alanı olan denize ulaşması sağlandı. Yuvanın bulunduğu alana gece, geçici bir koruma çiti yapıldı. Deniz kaplumbağasının yuva alanı ertesi gün Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD tarafından yapılan çitlerle koruma altına alındı. Yaklaşık 45-60 gün aralığında yavruların yumurtadan çıkarak denize ulaşmalarının beklendiği bildirildi. Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, yuva alanına sahip çıkacaklarını belirtip, caretta carettanın kendi plajlarını tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İKİNCİ BİR İHBAR DAHA GELDİ
İkinci ihbarda, Kuşadalı gazeteci Erol Özkan tarafından yapıldı. Küçük bir caretta carettanın Mistur Tatil Sitesi önündeki kayalıklarına çıktığını, daha sonra denize bıraktıklarını ancak gitmediğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yapılan kontrollerde caretta carettada herhangi bir yara ve kesi gibi bir bulguya rastlanmadı. Küçük olması nedeniyle dalgaların kayalara çıkardığını düşünmekteyiz. Bir süre dinlenmeye alarak, daha sonra deniz kıyısında durgun suyun olduğu bir koyda kumulların üzerine koyup, suya girmesi sağlandık. Hızlı bir şekilde yüzerek uzaklaştı" dedi.
Kuşadası ve Didim kıyılarında 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' gibi deniz kaplumbağalarının, Akdeniz fokları ve Yunus gibi memelilerin yoğun olarak görülmesinin bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu ve bu nadir canlılarının yaşamlarını sürdürmesi açısından uygun koşullar bulunduğunu da gösterdiğine dikkat çeken Bahattin Sürücü, "Bu nedenle denizlerimizin kirletilmemesi ve bu deniz canlılarının olumsuz etkilenmemesi için herkesin duyarlılık göstermesi gerekir" dedi.  Sürücü, nesli tehlike altında olan carettaların yuvalarına zarar verilmemesi yönünde uyarıda da bulundu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-06-29 15:42:59

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