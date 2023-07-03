Nazilli Belediyespor satış için kongreye gidiyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni yönetimini 16 Haziran'daki olağanüstü kongrede seçen Nazilli Belediyespor, bir süredir gündemde olan kulübün devri için 17 Temmuz'da yine olağanüstü kongreye gidecek. Kulübün satılacağı tartışmalarının bitmediği siyah-beyazlılarda görev dağılımını yapar yapmaz açıklama yaparak tekliflere açık olunduğunu duyuran, kulübün ekonomik sürdürülebilirliği ve geleceği için bu kararın şart olduğunu belirten yönetim, görüşmelerin ardından kongre kararı aldı.

Ünal Önal'dan başkanlık koltuğunu geçen ay devralan Ali Ertürk ve ekibi, Belediye Nikah Salonu´nda 17 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak olağanüstü kongrede kulübün satışı için yetki isteyecek. Kongrede şirket kurmak, satın almak veya futbol şubesini bir şirkete devir etmek veya satmak için yönetime yetki verilmesi oylanacak. Yeni sezon öncesi belirsizliğin yaşandığı Nazilli Belediyespor´a eski başkanlardan, 3'üncü Lig'de mucizevi şampiyonluk yaşanan 2021 yılında koltukta olan Soner Yelkovan ve Kadir Mutlu'nun da talip oldukları öğrenildi. Yönetim ise ilçe dışından kulübü şirketleştirerek devralmak için 9 talibin olduğunu açıklamıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-07-03 11:17:11



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