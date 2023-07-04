Nazilli Belediyespor'da Nuh da gitti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi kulübün satışı ile ilgili 17 Temmuz'a olağanüstü kongre kararı alıp belirsizliğe bürünen Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce Mehmet Ersavaş, Nurettin Çağlar, Cemal Şener, Zekeriya Topayan ve Emre Toptan ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar stoper Nuh Aşkın'la da vedalaştı. Geride kalan sezonda sadece 7 maçta forma giyen deneyimli stoperin ardından takımda ayrılıkların devam edeceği kaydedildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-07-04 10:34:07
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