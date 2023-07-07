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        Aydın'ın ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:56
        Aydın'ın ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

        Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlarda, 2 kilo 400 gram esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ve Nazilli'de, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde, 2 ilçede önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram kubar esrar, 856 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 5 gram eroin, ruhsatsız 2 tabanca, 32 mermi, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu aparatıyla suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ve para ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-07-07 16:55:05

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