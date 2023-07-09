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        Nazilli Belediyespor'da değişim sürüyor

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:06
        Nazilli Belediyespor'da değişim sürüyor

        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de 16 Haziran'daki kongrenin ardından kulübün satışı konusunda şirketleşme ve devir onayı almak için 17 Temmuz'da yine kongreye gidecek Nazilli Belediyespor'da kulüpteki belediye personelleri de geri çekildi. Nazilli Belediyespor için önemli kararlar alındı. Siyah-beyazlılarda görev yapan belediyeye bağlı personellerinin kulüpteki görevlerine son verildi. Devir için görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-07-09 12:05:53

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