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        Kuşadasıspor transfere başladı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:59
        Kuşadasıspor transfere başladı

        Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Kuşadasıspor, transferin startını verdi. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Altınordu forması giyen Volkan Fındıklı'yı kadrosuna kattı. Marmaris Belediyespor'da profesyonel olan 32 yaşındaki stoper, daha önce Çanakkale Dardenelspor, 1922 Konyaspor ve 7 sezon Süper Lig'de Konyaspor'da görev yaptı. Kuşadasıspor, teknik direktörlük için Gürkan Ferhatoğlu'nun yerine Fatih Çardak'la söz kesmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-09 12:58:36

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