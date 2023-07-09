Otomobille önünü kestiği kadın tarafından öldürüldü

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre hafif ticari araçla kendisini takip eden Mustafa Teksögüt tarafından yolu kesildi. Aracından inen E.A.'nın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Teksöğüt'e tabancayla ateş açarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. İddiaya göre E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksögüt tarafından 09 BM 830 plakalı hafif ticari aracıyla önünü kesti. İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt'e üç el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Tülay AKSAY

2023-07-09 23:07:48