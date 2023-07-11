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        Aydın BŞB'ye pasör geldi

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:05
        Aydın BŞB'ye pasör geldi

        AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Gelişim Koleji'nden 20 yaşındaki pasör Simay Cinbaz'la el sıkıştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız Gelişim Kolejiden genç pasör Simay Cinbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç sporcumuza sakatlıksız ve nice başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

        2023-07-11 11:04:15

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