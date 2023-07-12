Efeler'de ilk görüşme Kanber'le

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra suskunluğa bürünen Efeler 09 SFK ilk görüşmeyi teknik direktör Veyis Kanber ile yaptı. Bir yandan kulübe yatırımcı arayan Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, yeni bir yönetim oluşturmak için de çalışma yürütürken, iç transfer öncesi teknik direktör Veyis Kanber ile masaya oturdu. Kulüp binasında gerçekleşen görüşmede Kamber ve ekibinin durumu görüşülürken, bir yandan da yeni sezon için kulüpte kalacak ve gidecek futbolcuların isimleri konuşuldu. Kanber ile büyük ölçüde anlaşan Başkan Eymen Atay'ın iç transfer görüşmelerine de teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda başlayacağı öğrenildi.

Recep Daylak ve Serkan Demirkol'un ayrıldığı Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber'in özellike takım kaptanı Sabutay, Umut Kaya, Süleyman Çelik, Furkan Tuşik'in kadroda kalmasını istediği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-07-12 12:06:57