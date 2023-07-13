Aydın'da 2 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın 2 ilçesinde, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 600 gram esrar, 365 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 35 kök Hint keneviri ve 15 bin 640 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Belirlenen 11 adrese jandarma tarafından dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 5 kilo 600 gram kubar esrar, 365 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 35 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve tüfek, 30 mermi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 640 TL, 2 hassas terazi ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.O., H.K., U.A., O.A., H.E. ve S.B., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı zamanda Ç.M.G. ve M.Ç.'nin de daha önce bu operasyonla ilgili yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-07-13 10:00:42