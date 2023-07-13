Nazilli Belediyespor'da belirsizlik hakim

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da kulübün devri konusunda belirsizlik devam ediyor. 17 Temmuz'da olağanüstü kongre yaparak şirketleşme ve devir yetkisi isteyecek yönetimde Başkan Ali Ertürk, devir olmaması durumunda yola devam edeceklerini açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü anlatan Ertürk, "Devir gerçekleşmezse biz yolumuza devam edeceğiz. Nazilli Belediyespor'u açıkta bırakacak halimiz yok. Her türlü çalışmamızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mesut Toros ile masaya oturacaklarını söyleyen Ali Ertük, "Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan´ın Ankara´dan dönüşüyle birlikte hocamızla oturup görüşeceğiz. Kendisinden 1-2 gün izin istemiştik. Yarın masaya oturacağız kendisiyle" dedi.

Toros ise kulüpteki geleceğinin belli olmadığını belirterek, "Takımdaki son durum nedir bilemiyorum. Burada mutlu olduğum için bekledim. Kulüpten karar verilmesini istedim, ona göre yolumu çizeceğim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-07-13 11:40:35