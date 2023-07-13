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        Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:04
        Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti

        Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA) - Seslendirdiği, "Aşkın Olayım" şarkısı geçen sezon Süper Lig'de şampiyon Galatasaray taraftarları arasında Arjantinli ünlü yıldız Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olan sanatçı Simge Sağın, şarkısını Kuşadası'nda sarı-kırmızılı formalı küçük hayranıyla söyledi. Ünlü şarkıcı sahnenin önünde Icardi gibi sarıya boyalı saçlı, Galatasaray formalı bir çocuğun şarkıya eşlik ettiğini fark etti. Küçük hayranını sahneye davet eden Sağın, Aşkın Olayım şarkısını birlikte seslendirdi. Noyan Habbuloğlu olduğu öğrenilen 8 yaşındaki  taraftar, şarkı bitiminde Simge Sağın'ı öpücük yağmuruna tutarak sarıldı. Küçük hayranına sarılan Simge Sağın, "Beni sadece öpmedi yedi, buradaki en şanslı erkek sensin küçük Icardi. Ben seni yerim, ben sana bayıldım" diyerek Noyan´ı öptü. Sağın ayrıca, "Çok tatlısın, inşallah bir gün oğlum olursa senin gibi olsun, gerçi saçlar boyalı ama neyse" diyerek Noyan´ı ailesinin yanına yolladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Simge Sağın sahnede 

        Simge Sağın ve Icardi hayranı küçük taraftar Noyan HabbuloğluHABER-KAMERA: Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA) DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-13 14:03:05

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