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        Aydın BŞB'de Çağla kaldı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:16
        Aydın BŞB'de Çağla kaldı

        AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde pasör Çağla Salih ile yeniden anlaştı.

        Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın formasını giyen değerli pasörümüz ile 1 yıl daha yola devam ediyoruz. Sporcumuza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Çağla da 1 yıl daha Aydın temsilcisinde forma giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

        2023-07-14 12:15:46

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