Aydın BŞB'de Çağla kaldı

AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde pasör Çağla Salih ile yeniden anlaştı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın formasını giyen değerli pasörümüz ile 1 yıl daha yola devam ediyoruz. Sporcumuza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çağla da 1 yıl daha Aydın temsilcisinde forma giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-07-14 12:15:46