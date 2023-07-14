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        Otomobilden çıkan 2 kilo metamfetamine 2 tutuklama

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:51
        Otomobilden çıkan 2 kilo metamfetamine 2 tutuklama

        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, saat 03.00 sıralarında Germencik'te şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, paketler halinde toplam 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olgun Karamanoğlu (52) ile Doğan Kunduracıoğlu (26) da gözaltına alınıp, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

        2023-07-14 17:50:10

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