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        Kuşadasıspor'dan çifte kanca

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:12
        Kuşadasıspor'dan çifte kanca

        İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kuşadasıspor, son olarak Amedspor forması giyen Serdar Eylik'in transferi için çalışmalara başladı. Aydın ekibi ayrıca Edirnespor'dan kaleci Yunus Emre Kırdal ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon 2'nci Lig'de 34 maça çıkan Serdar, 7 gol katkısı verdi. Serdar Eylik, 2017 2018 sezonunda yine Aydın ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da top koşturdu. Serdar sırasıyla Galatasaray, Orduspor, Denizlispor, Karşıyaka, Giresunspor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Samsunspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Hatayspor, Tokatspor, Silivrispor, Nazilli Belediyespor, Bayburt İ.Ö.S, Ankara Demir ve Amed Sportif formaları giydi. Kariyerinde 409 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 88 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-15 10:11:49

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