Nazilli Belediyespor'da olağanüstü kongre yarın yapılacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un geleceği belli oluyor.

Nazilli Belediyespor'un geleceğinin şekilleneceği olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. Devir işlemleriyle gündeme gelen siyah-beyazlılar 17 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek.

Rakipleri yeni sezon hazırlıklarına başlarken henüz geleceği belirsiz olan Nazilli Belediyespor'da tüm camia gözünü kongreye çevirdi. 16 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda Ünal Önal'ın yerine göreve gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk ve yönetimi devirin önünü açabilmek ve şirketleşme yetkisi için yeniden olağanüstü kongre kararı aldı. 10 Temmuz Pazartesi günü yeterli çoğunluk sağlanmadığı gerekçesiyle ertelenen genel kurul, Belediye Nikah Salonu'nda saat 15:00'de yeterli çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-07-16 13:40:09