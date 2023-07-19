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        18 bin 850 sahte dolarla yakalandılar; turizm bölgelerinde piyasaya süreceklerdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:57
        18 bin 850 sahte dolarla yakalandılar; turizm bölgelerinde piyasaya süreceklerdi

        İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen 18 bin 850 dolarla yakalanan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ellerindeki sahte dolarları turizm bölgelerinde piyasaya süremeden yakalandıkları bildirildi.

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir yönünden otomobille turizm bölgelerine sahte dolar götürüleceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, sabah saatlerine ilçe girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda sahte olduğu belirlenen toplam 18 bin 850 dolar ele geçirildi. Otomobilde 2'si Azerbaycan, 1'i Özbekistan uyruklu 3 kadının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

        2023-07-19 16:56:26

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