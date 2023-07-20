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        Efeler 09'da üç imza daha

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:20
        Efeler 09'da üç imza daha

        Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta transfer harekatına bu hafta başlayan Efeler 09 SFK, üç isimle daha sözleşme imzaladı. Geçen sezon Hendekspor'da top koşturan 29 yaşındaki sol bek Polat Ertek ve 1954 Kelkit Belediyespor'dan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Enescan Özdemir'i renklerine bağlayan Aydın ekibi, iç transferde de savunma oyuncusu Enver Abdullah Filiz'le yeniden anlaştı. Futbola Muğla ekibi Köyceğiz Belediyespor'da başlayan Polat Ertek, Marmaris Gençlikspor, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Kızılcabölükspor, Manisaspor, Aydın BŞB, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve son olarak Hendekspor formalarını giydi. Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Enescan ise Hacettepe ve Çankaya FK'da da oynadı. Son 2 sezondur Efeler'de görev yapan 27 yaşındaki stoper Enver Abdullah, yeşil-beyazlı formayla Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış, geçen sezon sakatlığı sebebiyle takıma son haftalarda dahil olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

        2023-07-20 11:20:02

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