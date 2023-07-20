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        Efeler'e orta saha takviyesi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 15:32
        Efeler'e orta saha takviyesi

        AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de transferde gaza basan Efeler 09 SFK, geçen sezon Manavgat Belediyespor´da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz´i renklerine bağladı. Futbola Akçaabat Sebatspor´da başlayan tecrübeli oyuncu, İstanbulspor´da profesyonel oldu. Daha sonra sırasıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor, Payasspor, Osmaniyespor FK, Mardin 1969 Spor, Isparta Emrespor, Sökespor ve son olarak Manavgat Belediyespor takımlarında forma giyen Deniz, 3'üncü Lig'de 150 maçta 11 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

        2023-07-20 15:32:01

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