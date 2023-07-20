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        Aydın'ın iki ilçesinde şap nedeniyle 21 mahalle karantinaya alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:17
        Aydın'ın iki ilçesinde şap nedeniyle 21 mahalle karantinaya alındı

        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde toplam 21 kırsal mahalle, bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan hareketliliği yasaklanarak, karantinaya alındı.

        Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine çalışma başlattı. Nazilli'ye bağlı Kozdere, Demirciler, Kestel, Yalınkuyu, Güzelköy, Durasallı, Bereketli, Hamzallı ve Pirlibey ile Kuyucak'a bağlı Çobanisa, Pamukören, Yöre, Beşeylül, Pamucak, İğdecik, Kayran, Horsunlu, Azizabat, Başaran, Karapınar, Çamdibi olmak üzere 21 mahallede büyükbaş hayvan giriş, çıkışları yasaklanarak karantinaya alındı. Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki veterinerler ise adı geçen kırsal mahallelerde bulunan besihanelerde ve hayvan damlarında bulunan büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı. Karantina altına alınan mahallerdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılamalarının yapılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-07-20 17:16:15

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