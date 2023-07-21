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        Kuşadası´nda 4.0 büyüklüğünde deprem

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 03:29
        Kuşadası´nda 4.0 büyüklüğünde deprem

        Tülay AKSAY/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)AYDIN Kuşadası Körfezi´nde, AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede hissedilen depremde ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Tülay AKSAY

        2023-07-21 03:28:50

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