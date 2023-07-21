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        Kuşadasıspor'dan kaleye takviye

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:45
        Kuşadasıspor'dan kaleye takviye

        KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor, Edirnespor'dan kaleci Yunus Emre Kırdal'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'da profesyonel olan 29 yaşındaki file bekçisi Silivrispor, Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Etimesgut Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ve Sivas Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Geçen sezon Bayburt ekibiyle 2'nci Lig'de 13, Edirne temsilcisiyle 3'üncü Lig'de 17 karşılaşmada görev yapan kaleci Yunus Emre, Altınordu'dan transfer edilen stoper Volkan Fındıklı'dan sonra siyah-beyazlı kulübün yaptığı ikinci dış transfer oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-21 11:44:04

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