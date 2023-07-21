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        Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:50
        Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar

        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darbettikten sonra zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 2'si kadın 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne, 18 Temmuz'da gelen E.G., faizle para aldığı M.B.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 kişi tarafından kaçırılıp, darbedilerek, kendisine zorla senet imzalatıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 23'ü değişik isim ve miktarlarda düzenlenmiş toplam 45 senet, 10 mermi, 1 teleskopik cop ve çok sayıda farklı resmi evrak ele geçirildi. N.İ. ve B.B. isimli kadınlar ile M.B. ve V.K. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-07-21 16:49:48

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