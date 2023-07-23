Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Nazilli'de Mesut Toros'tan açıklama

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:12
        Nazilli'de Mesut Toros'tan açıklama

        NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kulübü devretmeye çalışarak hiçbir hamle yapmayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, başka bir kulüple anlaştığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kadrosu dağılıp henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarla sözleşmesi süren tecrübeli teknik adam, "Kulübüm Nazilli Belediyespor'la sözleşmem devam etmektedir. Basında çıkan başka kulüplerle ilgili anlaşma haberlerim asılsızdır" açıklamasını yaptı. Mesut Toros, daha önce 2021 yılında 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıdığı Nazilli'ye geçen sezon ortasında dönmüştü.

         DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

        2023-07-23 12:11:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Ben Anadolu oyunu Antik Sahne´de izleyiciyle buluştu 
        Ben Anadolu oyunu Antik Sahne´de izleyiciyle buluştu 
        Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar (2)
        Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar (2)
        Aydın'da kaçırdıkları kişiyi darbederek senet imzalattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da kaçırdıkları kişiyi darbederek senet imzalattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
        Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar
        Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar
        Söke'de kurallara uymayan 14 sürücüye ceza uygulandı
        Söke'de kurallara uymayan 14 sürücüye ceza uygulandı
        Aydın'da CHP delege seçimlerinde gerginlik
        Aydın'da CHP delege seçimlerinde gerginlik