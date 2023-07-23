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        Nazilli Belediyespor gençlerle başlıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:27
        Nazilli Belediyespor gençlerle başlıyor

        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosu dağılan ve geleceği belirsiz olan Nazilli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına gençlerle başlıyor.

        Sezon hazırlıklarına yarın başlayacak siyah-beyazlılarda yönetim kurulu, sözleşmesi süren teknik direktör Mesut Toros'un yerine takımın saha içi çalıştırma ve sorumluluğuna U17 antrenörü Murat Angın'ı getirdi. Saha dışı sorumluluğuna ise alt yapı antrenörlerinden Birkan Duran getirildi.

        Yönetimin aldığı kararla sözleşmesi devam eden 12 futbolcu ve altyapıdan performansları beğenilen genç oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde kampa girecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-07-23 14:26:51

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