Aydın'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Turan, Altıntaş ve Zafer mahallerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1,5 kilo kubar esrar, 55 kök Hint keneviri, 70 gram kimyasal uyuşturucu türevi, 120 sentetik hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Rıdvan Talay (24) ile hakkında uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Yakup Uludut (32) tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-07-25 11:35:16