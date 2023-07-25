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        Aydın'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:36
        Aydın'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

        Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Turan, Altıntaş ve Zafer mahallerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1,5 kilo kubar esrar, 55 kök Hint keneviri, 70 gram kimyasal uyuşturucu türevi, 120 sentetik hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Rıdvan Talay (24) ile hakkında uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Yakup Uludut (32) tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

        2023-07-25 11:35:16

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