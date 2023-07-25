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        Kuşadasıspor Cengizhan'ı aldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:14
        Kuşadasıspor Cengizhan'ı aldı

        KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Kuşadasıspor, Göztepe'den genç oyuncu Cengizhan Şen'i kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan 18 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Cengizhan Göztepe'de yetişip bu kulüpte profesyonel olurken, 20212022 sezonunda sarı-kırmızılılarla 1 Süper Lig müsabakasına çıktı. Genç futbolcu, geçen sezon ise Göztepe U19 takımı ile 16 maç oynadı ve 2 gollük katkı sağladı.

         DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-25 12:13:58

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