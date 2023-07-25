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        Nazilli Belediyespor antrenmanlara başladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:25
        Nazilli Belediyespor antrenmanlara başladı

        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya indi. Kulüpteki devir gündemi nedeniyle transferde henüz hiç hamle yapmayan, mevcut kadrosunu da büyük oranda kaybeden siyah-beyazlılar, sözleşmesi devam eden 12 oyuncu ve altyapıdan 15 gençle antrenmanlara başladı. Takımı antrenmanlarda sözleşmesi devam etmesine rağmen kulüpteki geleceği belirsiz olan teknik direktör Mesut Toros'un yerine Altyapı Antrenörü Murat Angın çalıştıracak. Sezonun ilk idmanını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Kulüp Başkanı Ali Ertürk de izledi.

        Nazilli Belediyespor'un olabilecek en iyi şekilde mücadelesinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kaygıların hepsinin ari olmanızı bekliyoruz. Hiç endişeniz ve kaygınız olmasın. Biz işimizi yapalım gerisi iyi olacak. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

        Başkan Ertürk ise, "Gençler bizim önceliğimiz. Bakın Arda Güler 18 yaşında dünya devi Real Madrid'de oynuyor. İlla 30 yaşında bir topçu getireceğiz diye bir kaide yok. Biz borçlarımızın bir kısmını ödedik. Önümüzdeki günlerde herkesin borcunu ödeyeceğiz. Sıkıntı yok. Biz önümüze bakıyoruz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-07-25 12:24:30

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