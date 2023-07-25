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        Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi; 9 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:28
        Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi; 9 yaralı

        Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşalan taş yüklü kamyon, önce seyir halindeki 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca, ardından da bir iş yerine çarpıp, devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Davutlar Mahallesi Ağaçlı Yolu'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Davutlar Mahallesi yönüne giden Bahattin Y.'nin kullandığı bir inşaat şirketine ait taş yüklü 09 BL 449 plakalı kamyonun yokuştan inerken freni boşaldı. İyice hızlanan kamyon, önce önünde giden 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca ardından da havuz malzemeleri satan bir iş yerine çarpıp, devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyon şoförü Bahattin Y. ile çarptığı araçlarda bulunan Mehmet Yağız E., Selim E., Zehra A., Sinan E., Ayşe E., Ümit Y., Süleyman Ö. ve Rukiye A. yaralandı. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

        2023-07-25 16:27:07

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