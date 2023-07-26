Aydın'da orman yangını

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Söke-Aydın kara yolu Sazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye 1 söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2023-07-26 10:38:20