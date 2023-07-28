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        Örgütten kaçıp teslim olan 2 terörist, Aydın'da aileleri ile buluşturuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:43
        Örgütten kaçıp teslim olan 2 terörist, Aydın'da aileleri ile buluşturuldu

        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)JANDARMA Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, Aydın'a getirilip, aileleriyle buluşturuldu.

        Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını devam ettiren güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler ile görüşerek evlatlarına kavuşmaları için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda terör örgütüne 2003 yılında katılan M.İ ile 1999'da katılan L.A. isimli kadın, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları konusunda ikna edildi. 'Terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1'i kadın 2 terörist, İl Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle bir araya getirildi. Aileler, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Öte yandan 2 teröristle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-07-28 13:42:27

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