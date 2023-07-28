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        Marangoz atölyesinde çıkan yangın otomobile de sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:28
        Marangoz atölyesinde çıkan yangın otomobile de sıçradı

        Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, marangoz atölyesine çıkan yangında bir otomobil de hasar görürken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Çebi Mahallesi 35 sokakta Nihat Ortaya ait marangoz atölyesine bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler yan taraftaki park halinde bulunan 09 H 4621 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Marangoz atölyesi ile alevlerin sıçradığı otomobil hasar oluştu. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-07-28 22:27:14

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