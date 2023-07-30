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        Efeler'de Furkan Külekci kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:49
        Efeler'de Furkan Külekci kaldı

        Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Efeler 09 Spor FK, iç transferde Furkan Külekci ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan stoper ve sol bek mevkilerinde görev alan Furkan, yuvada kaldı.

        Geçen sezon ligin ikinci yarısında 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda bizimle birlikte mücadele edecek olan Furkan Külekci'ye hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. 

         DHA-Spor Türkiye-Aydın

        2023-07-30 11:48:43

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