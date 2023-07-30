Aydın'da Türkiye Tırmanma Şampiyonası başladı

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördürdüğü ayağı Aydın'ın Buharkent ilçesinde başaldı. Yarışın sembolik startı Buharkent İlçe Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "5 kategoride toplam 45 araç yarışacak. Bu yarışlarda bu katılım bir rekordur. Tabi ki bu da bizim için bir sevinç kaynağıdır. Her geçen yıl katılımcı sayısının artması bizleri sevindiriyor" dedi.

Yarış, Kayaburnu-Ericek yol ayrımından başlayacak ve Muratdağı GES Santrali'nde sona erecek. Ödül töreni ise Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2023-07-30 12:13:09