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        Kuşadasıspor'a tecrübeli takviye

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:52
        Kuşadasıspor'a tecrübeli takviye

        KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'in iddialı ekiplerinden Kuşadasıspor, transferde daha önce anlaştığı Amedspor'dan kanat oyuncusu Serdar Eylik'le sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kampını sürdüren siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Serdar'ı kadrosuna kattı. Galatasaray'da yetişip profesyonel olan Serdar Eylik, uzun soluklu kariyerinde Galatasaray, Orduspor, Denizlispor, Karşıyaka, Giresunspor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Samsunspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Hatayspor, Tokatspor, Silivrispor, Nazilli Belediyespor, Bayburt İ.Ö.S, Ankara Demir ve Amed Sportif formalarını giydi. Kariyerinde 409 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 88 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-31 11:51:41

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