Kuşadasıspor'dan imalı paylaşım

KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurup hedefini 2'nci Lig olarak belirlerken, siyah-beyazlıların formasına sponsor bulma hayali suya düştü. Sponsorluk için çağrı yapan Kuşadası temsilcisi, bu çağrının karşılık bulmaması üzerine imalı bir paylaşım yaparak, "Kuşadasıspor forma sponsorluğu için verdiğimiz ilana hiçbir müracaat olmamıştır. Kuşadası'nda iş yapan değerli iş insanlarına gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Taraftarlar da sponsor bulunmaması nedeniyle kentteki iş insanlarına tepki gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-08-01 12:52:00