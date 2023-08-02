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        Nazilli'nin gururu Burcu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:09
        Nazilli'nin gururu Burcu

        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)NAZİLLİ'de yetişen 17 yaşındaki dünya ikincisi milli halterci Burcu İldem Gerçekden, Romanya'da düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'ndan da 3 gümüş madalyayla döndü. Romanya'nın Bükreş kentindeki şampiyonada 76 kilogramda yarışan Burcu, koparmada 92, silkmede 116, toplamda 208 kilogramlık kaldırışlarıyla 3 gümüş madalyayla Avrupa ikinciliği kazandı. 

        Nazilli Belediyespor'un sporcusu olan Burcu İldem Gerçekten, "Dünya, Avrupa ve Türkiye'de kazandığım madalyalarla bu sene ve geçen yıl çok başarılı bir dönem geçiriyorum. Ülkemi, Aydın'ı ve Nazilli'yi en güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. Burcu'yu yetiştiren Antrenör Meliha Sarıkoca da sporcunun hedefinin olimpiyatlarda şampiyonluk olduğunu söyledi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-02 12:08:08

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