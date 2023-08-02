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        Efeler'den çifte teşekkür

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:28
        Efeler'den çifte teşekkür

        AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Efeler 09 Spor FK, takımdan ayrılıp Adana 1954 FK'ya transfer olan İshak Kurt ve Talasgücü Belediyespor'a giden Süleyman Çelik'e emekleri için teşekkür etti. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Birlikte hayaller kurduğumuz, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayıp, 3'üncü Lig'de Play-Off oynadığımız, gösterdikleri üstün performansla biri 'Gol Kralı' İshak Kurt, bir diğeri Asist Kralı 'Süleyman Çelik' olarak kulübümüzün tanınmasında ve büyümesinde büyük katkı sağlayan kıymetli arkadaşlarımız yeni kulüpleri ile anlaşmışlar. Kendilerine bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Efeler 09 SFK ailesinin bir parçası olan sevgili dostlarımızı merakla yeni takımlarında da destekleyecek ve takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

        2023-08-02 12:27:12

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