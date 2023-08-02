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        3 ilde yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8 gözaltı  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:09
        3 ilde yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8 gözaltı  

        Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde, jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ele geçirildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığına yasa dışı bahis borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin cep telefonunu incelemeye alındı. Jandarma ekiplerinin incelediği telefonda yasa dışı bahis örgütüne yönelik suç delileri ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli'de toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ile dijital materyaller vee 126 bahis oyuncusuna ait bilgiler de ele geçirildi.  

        Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları belirlenen suç örgütü yönetici ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket etmek suretiyle yapılandıkları, kiralamış ve yönetmiş oldukları yurt dışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-08-02 18:08:27

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