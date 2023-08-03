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        Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi bitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:51
        Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi bitti

        NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosu dağılarak takviye yapmayan, antrenmanlara 24 Temmuz'da Altyapı Antrenörü Murat Angın yönetiminde başlayan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Mesut Toros'la yollarını tek taraflı fesihle ayırdı. Toros'a antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle ihtar çekerek noter tespiti yaptıran yönetim, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini feshetti. Nazilli'yi 2021 yılında TFF 3'üncü Lig'de şampiyon yapan isim de olan Mesut Toros, kendisinin antrenmanlara davet edilmeyip, yönetimin yerine haberi olmadan altyapı antrenörleri getirdiğini belirterek hukuki yollara başvurmuştu. Mesut Toros, alacakları için de siyah-beyazlı yönetime ihtar çekmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-03 11:50:07

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