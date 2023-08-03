Durdurulan yarış motosikletlerinden uyuşturucu çıktı
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde durdurulan 2 yarış motosikletinde yapılan aramada, 2 kilo 650 gram skunk ile esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, dün akşam şüpheli 2 yarış motosikletini durdurup, arama yaptı. Motosikletlerde paketler halinde 2 kilo 650 gram skunk ile esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. ile Ö.K. işlemleri sonrası 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2023-08-03 12:28:31