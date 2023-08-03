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        Efeler 09'dan kanat atağı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:46
        Efeler 09'dan kanat atağı

        AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, dış transferde gözünü Edirnespor'dan sol kanat oyuncusu Yasin Reis'e çevirdi. Yeşil-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Kulüp ve oyuncunun önümüzdeki günlerde el sıkışıp resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 1461 Trabzon FK'da profesyonel olan Yasin; Arsinspor, Yomraspor, Kırıkhanspor, Karaköprü Belediyespor, Turgutluspor, Mardin 1969 ve Belediye Kütahyaspor kulüplerinde de oynadı. Tecrübeli oyuncu 3'üncü Lig'de 227 maçta 32 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

        2023-08-03 12:45:15

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