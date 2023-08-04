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        Kepçe operatörü inşaat alanında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:08
        Kepçe operatörü inşaat alanında ölü bulundu

        Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDINDenizli Otoyolu yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Kürşat Güler (23), Nazilli ilçesinde inşaat alanında ölü bulundu. Güler´in başka bir kepçenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum´dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güler´i mesai arkadaşları yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Kürşat Güler´in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güler´e çalışma esnasında başka bir kepçenin çarptığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

         

        DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

        2023-08-04 00:07:50

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